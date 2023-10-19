В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»

Первый атомный реактор для ледокола «Чукотка» отгружен в Московской области на предприятии Росатома для отправки в Санкт-Петербург.

Установка «Ритм-200» помещена на погрузочную платформу для передачи в порт Северной столицы. Оттуда реактор переместят на баржу, на которой он будет отправлен на Балтийский завод.

«Реакторами «Ритм-200» на сегодняшний день оснащаются не только серийные универсальные атомные ледоколы. Они производятся и для серии плавучих энергоблоков, а также для наземной станции малой мощности», — рассказал заместитель гендиректора «Атомэнергомаша» (ГК «Росатом») Владимир Аптекарев.

На предприятии также уточнили, что оно обеспечивает всю цепочку создания атомного двигателя, включая проектирование, изготовление и монтаж.

Российский ледокол «Чукотка» строится на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге по заказу «Росатома». Согласно проекту, его оснастят двумя атомными реакторами «Ритм-200». Судно предназначено для обеспечения круглогодичной навигации в восточном направлении Северного морского пути. Оно способно преодолевать многолетний лед толщиной до 3 м и тем самым позволит увеличить грузопоток в акватории.

Ранее, 19 сентября, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о необходимости построить флотилию судов для Севморпути. Он отметил большую потребность в производстве новых военно-спасательных судов, судов снабжения и грузовых судов ледового класса.

В конце июля The Wall Street Journal сообщила об отставании Соединенных Штатов от России в производстве полярных ледоколов, которые могут преодолевать толстый слой льда. По данным газеты, в распоряжении у американцев нет судна, способного работать в Арктике круглый год, а те судна, которые имеются у США, непригодны для военного противостояния или устаревают.