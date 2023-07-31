WSJ сообщила об отставании США от России в производстве ледоколов

США отстают от России в производстве полярных ледоколов, которые могут преодолевать толстый слой льда. Об этом 30 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).



«США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лед толщиной в несколько футов (1 фут — около 30 см)», — написано в публикации.

Как уточняется в материале, в распоряжении у американцев нет судна, способного работать в Арктике круглый год, а те судна, которые имеются у США, непригодны для военного противостояния или устаревают.

Один из двух имеющихся у США тяжелых ледоколов Healy каждую зиму переоборудуют в штате Вашингтон или Калифорнии, поэтому практически полгода США не могут патрулировать Арктику.

По информации издания, введенный в эксплуатацию в 1990-х годах Healy вряд ли готов к военному противостоянию, так как у него нет палубных орудий для самозащиты.

Другой американский полярный ледокол Polar Star мощнее Healy, однако срок его службы подходит к концу.

Россия — единственная в мире страна, имеющая атомный ледокольный флот, благодаря которому может работать в Арктике круглый год.

Ранее, 20 июля, президент России Владимир Путин заявил, что арктическая зона стратегически важна для страны. В данной зоне существует много интересов в оборонной безопасности РФ, отметил он.

1 июня газета The New York Times сообщила, что изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике России, Китая и Запада, при этом США опасаются, что Москва нанесет «красный правый хук» Вашингтону в этом регионе.



В мае посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заметил, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он также отметил усиление курса Запада на противоборство и конфронтацию.