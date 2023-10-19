Путин поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин 19 октября поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-ого Годом спорта.

Так, с этим предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на полях форума «Россия — спортивная держава».

В ответ на это Путин заявил, что считает это хорошей идеей.

На пленарном заседании спортивного форума глава государства также заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что эта сфера является одним из главных государственных приоритетов , а также одной из важнейших составляющих национальных целей развития.

Еще в августе Путин отметил, что развитию массового физкультурного движения в РФ уделяется приоритетное внимание. Проведение в регионах страны масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов и рекордсменов, подчеркнул глава государства.

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