Свежий взгляд: лучшие работы молодых фотожурналистов

Опубликованы результаты Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В номинации «Главные новости» первое место занял Айман Якуб со снимком «Огненный шар», на котором запечатлен взрыв нефтяной базы в Саудовской Аравии. Другие победители — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Stenincontest/Таисия Воронцова
Таисия Воронцова взяла серебряную награду в той же номинации со снимком «Нам нужно просто подождать», посвященным жителям Донбасса
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Фото: Stenincontest/Адра Паллон
Адра Паллон, «Огонь и пепел» — третье место. Фотография рассказывает о лесных пожарах в Испании
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Фото: Stenincontest/Алексей Орлов
Гран-при завоевал Алексей Орлов со своей черно-белой серией «Зарево»
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Фото: Stenincontest/Алексей Орлов
Весь цикл Алексея Орлова был отснят с 12 по 20 марта 2022 года в зоне СВО
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Фото: Stenincontest/Эдгар Брещанов
Лучшим спортивным снимком стала «Борьба до последней Капли» Эдгара Брещанова. Эпизод из матча молодежных футбольных клубов ЦСКА и «Торпедо»
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Фото: Stenincontest/Сергей Бобылев
Лучшей спортивной серией признана «Энергия победы» за авторством Сергея Бобылева, посвященная главным моментам российской сборной на XXIV Олимпийских играх в Пекине
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Фото: Stenincontest/Ламберт Коулман
Второе место занял Ламберт Коулман, галерея которого повествует о традиционном таджиском спорте «бузкаши»
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Фото: Stenincontest/Сайян Адхикари
В номинации «Моя планета» победителем стал Сайян Адхикари с работой «Умирающая традиция. Вид через окружность»
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Фото: Stenincontest/Адра Паллон
Адра Паллон — автор лучшей фотосерии «Демографическая эвтаназия» в номинации «Моя планета»
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Фото: Stenincontest/Джакомо д'Орландо
Второе место занял Джакомо д'Орландо с циклом «Симбиоз» о влиянии климатических изменений на черепах
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Фото: Stenincontest/Вера Вакулова
Следом расположилась Вера Вакулова и ее «Северный морской путь»
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Фото: Stenincontest/Владислав Некрасов
«Имаго» Владислава Некрасова — победитель в номинации «Портрет. Герой нашего времени»
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Фото: Stenincontest/Люси Одиен Дарас
Люси Одиен Дарас представила лучшую фотосерию в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Ее цикл «Лилу — аутизм изнутри» рассказывает о проблемах аутистического спектра
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Фото: Stenincontest/Фабрис Мбонанкира
Второе место в той же номинации — Фабрис Мбонанкира, «Спящие королевы». Серия посвящена женщинам, работающим на свалках Бурунди
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