Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Спорт
Путин заявил об открытости России к киберспорту
Общество
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Общество
В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска
Спорт
Глава ОКР выразил уверенность в снятии санкций с российского спорта к ОИ-2028
Политика
ГД приняла обращение к ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Политика
Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Мир
ЕС решил провести свой форум в противовес проекту «Один пояс — один путь»
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Спорт
Путин заявил о планах вовлечь 70% россиян в спорт к 2030 году
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
В Швеции пропал без вести футболист «Милана» Робак
Интернет и технологии
Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября

Свежий взгляд: лучшие работы молодых фотожурналистов

Подведены итоги международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Айман Якуб
Опубликованы результаты Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В номинации «Главные новости» первое место занял Айман Якуб со снимком «Огненный шар», на котором запечатлен взрыв нефтяной базы в Саудовской Аравии. Другие победители — в фотогалерее «Известий».
На весь экран
Победители Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Таисия Воронцова
Таисия Воронцова взяла серебряную награду в той же номинации со снимком «Нам нужно просто подождать», посвященным жителям Донбасса
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Адра Паллон
Адра Паллон, «Огонь и пепел» — третье место. Фотография рассказывает о лесных пожарах в Испании
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Алексей Орлов
Гран-при завоевал Алексей Орлов со своей черно-белой серией «Зарево»
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Алексей Орлов
Весь цикл Алексея Орлова был отснят с 12 по 20 марта 2022 года в зоне СВО
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Эдгар Брещанов
Лучшим спортивным снимком стала «Борьба до последней Капли» Эдгара Брещанова. Эпизод из матча молодежных футбольных клубов ЦСКА и «Торпедо»
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Сергей Бобылев
Лучшей спортивной серией признана «Энергия победы» за авторством Сергея Бобылева, посвященная главным моментам российской сборной на XXIV Олимпийских играх в Пекине
На весь экран
Победители Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Ламберт Коулман
Второе место занял Ламберт Коулман, галерея которого повествует о традиционном таджиском спорте «бузкаши»
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Сайян Адхикари
В номинации «Моя планета» победителем стал Сайян Адхикари с работой «Умирающая традиция. Вид через окружность»
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Адра Паллон
Адра Паллон — автор лучшей фотосерии «Демографическая эвтаназия» в номинации «Моя планета»
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Джакомо д'Орландо
Второе место занял Джакомо д'Орландо с циклом «Симбиоз» о влиянии климатических изменений на черепах
На весь экран
Победители Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Вера Вакулова
Следом расположилась Вера Вакулова и ее «Северный морской путь»
На весь экран
Победители Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Владислав Некрасов
«Имаго» Владислава Некрасова — победитель в номинации «Портрет. Герой нашего времени»
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Люси Одиен Дарас
Люси Одиен Дарас представила лучшую фотосерию в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Ее цикл «Лилу — аутизм изнутри» рассказывает о проблемах аутистического спектра
На весь экран
Победители международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фото: Stenincontest/Фабрис Мбонанкира
Второе место в той же номинации — Фабрис Мбонанкира, «Спящие королевы». Серия посвящена женщинам, работающим на свалках Бурунди
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023