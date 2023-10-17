Мал, да видал: лучшие фотографии через микроскоп

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Опубликованы результаты Nikon Small World 2023
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Фото: Nikon Small World 2023/Hassanain Qambari & Jayden Dickson
Подведены итоги ежегодного конкурса фотографий, сделанных при помощи микроскопа. Победителем стал снимок Хассанаина Камбари и Джейден Диксон (Австралия), в объективе которых оказался глаз грызуна. Другие отмеченные работы — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Nikon Small World 2023/Ole Bielfeldt
Второе место занял Оле Бильфельдт (Германия), запечатлевший воспламенение спички
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Фото: Nikon Small World 2023/Malgorzata Lisowska
Бронза досталась Малгожате Лисовске и ее снимку клеток рака молочной железы
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Фото: Nikon Small World 2023/John-Oliver Dum
Джон-Оливер Дум (Германия) предложил рассмотреть поближе ядовитые клыки маленького тарантула
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Фото: Nikon Small World 2023/Dr. David Maitland
Защитные волоски листьев в объективе Дэвида Мейтленда (Австралия)
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Фото: Nikon Small World 2023/Timothy Boomer
Простейшее слизевик демонстрирует Тимоти Бумеру (США) свои капиллярные волокна
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Фото: Nikon Small World 2023/Dr. Grigorii Timin & Dr. Michel Milinkovitch
Григорий Тимин и Мишель Милинкович (Швейцария) внимательно наблюдали за эмбрионом мыши
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Фото: Nikon Small World 2023/Stefan Eberhard
Кристаллы кофеина на снимке Стефана Эберхарда
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Фото: Nikon Small World 2023/Vaibhav Deshmukh
Вайбхав Дешмук предлагает познакомиться с цитоскелетом делящегося миобласта
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Фото: Nikon Small World 2023/Melinda Beccari & Dr. Don W. Cleveland
Мотонейроны Мелинды Беккари и Дона В. Кливленда
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Фото: Nikon Small World 2023/Dr. Diego García
Новый взгляд на кристаллизованный сахарный сироп от Диего Гарсии
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Фото: Nikon Small World 2023/Sherif Abdallah Ahmed
Оса-блестянка относится к потомству также, как и кукушка. Это заинтересовало Абдаллаха Ахмеда
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Фото: Nikon Small World 2023/Satu Paavonsalo & Dr. Sinem Karaman
Сату Паавонсало демонстрирует, как выглядят кровеносные и лимфатические сосуды в коже уха взрослой мыши
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Фото: Nikon Small World 2023/John-Oliver Dum
Еще одна работа Джона-Оливера Дума — пыльца подсолнечника на игле
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Фото: Nikon Small World 2023/Dr. Pichaya Lertvilai
Флуоресцентное изображение акропоры, созданное Пишаей Лертвилай
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Фото: Nikon Small World 2023/Dr. Diego García
Диего Гарсия тоже не ограничился одним конкурсным снимком — углеродные нанотрубки в его объективе
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Фото: Nikon Small World 2023/Yuan Ji
Чешуя крыла китайской лунной бабочки на фотографии Юань Цзи
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Фото: Nikon Small World 2023/Scott Peterson
Скотт Петерсон и его скрытокристаллический микрометеорит
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Фото: Nikon Small World 2023/Marek Miś
Устьица в эпидермисе листьев мирной лилии, Марек Миш
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Фото: Nikon Small World 2023/Daniel Castranova & Dr. Brant Weinstein
Рыб-зебра данио на фотографии Дэниэл Кастрановой и Брант Вайнштейн
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