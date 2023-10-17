Мал, да видал: лучшие фотографии через микроскоп

Подведены итоги ежегодного конкурса фотографий, сделанных при помощи микроскопа. Победителем стал снимок Хассанаина Камбари и Джейден Диксон (Австралия), в объективе которых оказался глаз грызуна. Другие отмеченные работы — в фотогалерее «Известий».