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Эксперт указал на важность изменения модели перехода школьников в 10-й класс

Рособрнадзор допустил изменение модели перехода в 10-й класс — мнение эксперта Мушты
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в 10-й класс и поступления в заведения среднего профессионального образования (СПО). О том, что должно измениться в системе и почему она требует пересмотра, 19 октября «Известиям» рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ образовательной компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

«Сегодня сильно увеличивается доля выпускников девятых классов, которые уходят в колледжи. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 2023 году более 60% выпускников 9-х классов выбрали СПО. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет, пересматривается роль и назначение СПО. При этом правила поступления в СПО, так же как в 10-й класс, немного устарели, а система требует пересмотра», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в настоящее время поступление в колледж проводится на основе среднего балла аттестата, а не результатов ОГЭ, как это происходит с ЕГЭ и вузами. Это создает проблемы для абитуриентов, поскольку система не учитывает момент профилизации — для поступления в колледжи нужно иметь высокие оценки даже по тем предметам, которые не требуются при обучении, уточнил он.

«Дополнительно это создает сложности и для самих учреждений СПО при наборе студентов. К примеру, в медицинские колледжи необходим высокий средний балл аттестата при поступлении. Но колледжи не могут требовать от студентов высокой оценки по наиболее важным, профильным предметам — биологии и химии. Успеваемость по ним может быть у абитуриента невысокой, но компенсироваться хорошими оценками других предметов, даже если это ИЗО и физкультура», — сказал эксперт.

Мушта указал на отсутствие единой системы поступления в 10-й класс — если в каких-то школах для поступления в профильный класс необходима сдача соответствующих предметов ОГЭ, то в других в этом нет необходимости.

«В то же время, поступающие в колледжи выпускники 9-х классов не имеют необходимости сдавать ОГЭ на высокий балл, поскольку ключевым параметром прохождения конкурсного отбора остается средний балл аттестата. Как следствие, эту систему нужно пересматривать, поскольку выбор между поступлением в вуз или колледж сейчас как никогда актуален ввиду растущей популярности СПО», — заключил специалист.

Среднего рост: две трети российских школьников отказались от высшего образования
Более 60% девятиклассников выбирает обучение в колледжах

Ранее в октябре замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе. Он объяснил, что эта ступень должна занять новое место в системе высшего образования, при этом не подменяя другие уровни обучения. По мнению Афанасьева, исходя из названия «специализированное высшее образование», магистратура должна углублять базовую ступень.

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