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Юрист не исключил пожизненного заключения для убийцы родственников Стаса Намина

Юрист Хаминский: убийце родственников Стаса Намина может грозить пожизненное заключение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Если будет установлено, что приемный сын рок-музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина действительно совершил убийство своих родственников — брата и бабушки, — ему может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом «Известиям» 19 октября сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Двойное убийство подпадает под действие ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненно. Следует отметить, что в данном случае пожизненное лишение свободы исключать нельзя, так как может иметь место еще один квалифицирующий признак — убийство с особой жестокостью. На месте преступления, помимо ножа, был обнаружен молоток. И если судебная медицинская экспертиза придет к выводу, что жертвы были забиты с помощью этого предмета, можно ожидать крайне сурового приговора», — заявил Хаминский.

По его данным, подозреваемый Роман Микоян прошел освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. В случае положительного результата это будет являться отягчающими обстоятельствами.

«Также Роман в обязательном порядке пройдет психиатрическую экспертизу. Будет учтено, что он в разные годы обращался за консультациями психиатров. Однако нужно понимать, что сам факт наличия душевного расстройства не влечет за собой освобождение от уголовной ответственности и замену его на принудительное лечение. Для этого компетентная комиссия должна установить, что в момент совершения преступления лицо однозначно находилось в состоянии аффекта, то есть не управляло своими действиями и не осознавало их последствия», — объяснил юрист.

При этом он обратил внимание, что аффект, вызванный приемом психоактивных веществ, не является оправдательной причиной.

Сын и теща основателя «Парка Горького» Стаса Намина убиты в Подмосковье. Главное

Тела пенсионерки и ее внука обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково с множественными ножевыми ранениями. Сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления родственник оперативно был задержан. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

По данным источника «Известий», убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов в подмосковном частном доме. У Романа произошла ссора с бабушкой, в результате которой он нанес ей не менее одного удара в область головы и не менее четырех ударов ножом в область груди. После убийства бабушки убийца вышел во двор дома с братом Артемом, где поссорился и с ним. В ходе конфликта Роман нанес брату не менее 11 ударов ножом в область груди, спины, левой кисти и груди.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

Родственники Намина стали не первыми, кого убил Роман. В январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Он сказал, что Роман никогда для него не был родственником, он был «недостойным и низким». Музыкант уточнил, что не общался с ним на протяжении многих лет.

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