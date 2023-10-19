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Житель Приморья задержан за шпионаж в пользу Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Житель Владивостока задержан по подозрению в государственной измене и передаче разведывательным службам Украины информации о военно-промышленных предприятиях на территории Приморского края. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки МО (министерства обороны. — Ред.) Украины. Проведенным комплексом оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что подозреваемый собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК региона. При этом фигурант дела полностью осознавал возможность использовать данную информацию против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого действия, добавили в ФСБ.

В сообщении говорится, что против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), он находится под стражей. В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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Ранее, 17 октября, ФСБ задержала жителя Орла, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершившего несколько диверсий на объектах транспорта и связи.

Днем ранее, 16 октября, по подозрению в госизмене задержали жительницу Забайкальского края, которая передавала спецслужбам Украины данные о передвижении в регионе военных и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения спецоперации.

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