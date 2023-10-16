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Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

УФСБ: жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене
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Фото: ФСБ РФ
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Жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

Ведомством было установлено, что она передавала спецслужбам Украины данные о передвижении в регионе военных и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения спецоперации.

Отмечается, что в отношении девушки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящий момент она находится под стражей. Как указали в ведомстве, девушка полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности России.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в УФСБ по Забайкальскому краю.

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Ранее, 5 сентября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что жителя Кубани, завербовавшегося в украинские войска, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене.

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