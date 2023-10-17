ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла

В отношении жителя Орла возбуждено дело по статье о госизмене, он задержан и обвиняется в совершении нескольких диверсий на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 17 октября сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России.

«УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, линейного отдела МВД России на станции Орел мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного — на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра», — говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что орловчанин действовал по заданию СБУ за денежные вознаграждения, получая инструкции по организации диверсий посредством мессенджера. В ходе допроса задержанный заявил, что в июне и июле 2023 года совершил поджог релейного шкафа, а 23 августа этого же года поджег крышу объекта связи в городе Орле.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), он заключен под стражу.

Ранее, 16 октября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Бердянска, подозреваемой в участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении и передаче взрывчатки. Следствие выяснило, что она входила в состав террористического сообщества, организованного СБУ.