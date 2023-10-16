Работавшую на СБУ жительницу Бердянска заподозрили в подготовке терактов

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Бердянска, которую подозревают в участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении и передаче взрывчатки. Об этом 16 октября говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета РФ по Запорожской области.

Женщина, по данным следствия, входила в состав террористического сообщества, организованного Службой безопасности Украины (СБУ). Еще осенью 2022 года она получила от неустановленного лица взрывчатое вещество, а также два электронных устройства.

«Указанные предметы она собиралась передать лицам, планировавшим совершение террористических актов на территории указанного населенного пункта», — отметили в СК.

Полученное она хранила у себя дома в Бердянске. Спустя некоторое время фигурантка спрятала предметы в тайник, который раскрыли в ходе следствия.

Силовики обнаружили в схроне взрывчатые вещества иностранного производства, а также два электронных устройства для дистанционного подрыва.

В отношении подозреваемой расследуется еще ряд уголовных дел, в рамках которых она арестована.

В августе источник «Известий» сообщал, что в Московской области предотвратили диверсию, готовившуюся завербованным СБУ мужчиной. Сотрудники украинских спецслужб в июле 2022 года завербовали 44-летнего Сергея К. при его задержании на блокпосту.