Эксперт рассказал о целях начавшегося контрнаступления ВФУ на херсонском направлении

На всех направлениях кроме херсонского украинские вооруженные формирования уже утратили какие-либо перспективы, а под Херсоном еще видят какие-то возможности, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что с 16 октября российские войска фиксируют значительное увеличение украинской активности на херсонском направлении.

«Под Херсоном украинские боевики пытаются сейчас зацепиться за берег Днепра, чтобы создать плацдарм. И под осень взять более-менее большой участок, с которого потом, возможно весной, будут наступать. Ко всему это возможность небольшими силами попытаться держать в напряжении российские части. Переправы через Днепр, борьба за плавания, за острова, так или иначе это всё требует сил», — подчеркнул эксперт.



Как отметили источники «Известий», ежедневно разведывательные группы на катерах и лодках действуют на реке Днепр и пытаются атаковать российские позиции. Также средствами разведки была выявлена переброска нескольких украинских понтонных парков и сосредоточение переправочных средств.



Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что контрнаступление Украины на херсонском направлении приносит потери, но не результаты.



Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 580 боевиков ВФУ и 33 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 18 октября.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении