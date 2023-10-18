«Спартак» побил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Московский «Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

18 октября команда обыграла «Сочи» в гостях со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Михал Чайковски, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У хозяев льда отличился Артур Тянулин.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате. В последний раз команда проигрывала 2 сентября ярославскому «Локомотиву». Московский клуб лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 21 матча.

Ранее «Спартак» выигрывал шесть раз подряд в ноябре 2017 года, октябре 2019-го и декабре 2022-го.

16 октября столичная команда также обыграла «Сочи» на его льду. Матч закончился со счетом 5:2.