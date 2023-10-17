«Спартак» обыграл «Сочи» и повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Московский хоккейный клуб «Спартак» по результатам выездного матча обыграл команду «Сочи», а также повторил свой рекорд по количеству выигранных встреч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), достигнув отметки в шесть победных матчей. Игра состоялась 16 октября и закончилась со счетом 5:2.

Среди игроков «Спартака» шайбы забросили Ансель Галимов (9-я минута), Николай Голдобин (35-я), Иван Морозов (40-я), Михал Чайковски (48-я), а также Илья Талалуев (52-я). В «Сочи» забили Матвей Мичков (51-я минута) и Семен Ибрагимов (60-я). Для последнего это была дебютная шайба в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь в запасе «Спартака» есть 28 очков, команда уверенно удерживает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Отставание московского хоккейного клуба от лидирующего ярославского «Локомотива» — всего на один балл. ХК «Сочи», понеся четвертое поражение в последних пяти матчах, находится на пятой строчке в общем зачете с 23 очками.

Ранее в этот день стало известно, что хабаровский хоккейный клуб КХЛ «Амур» оштрафует своего игрока Александра Хохлачева, который в минувшие выходные запрыгнул на чужой автомобиль.