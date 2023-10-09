«Мы не выходим просто так «шалтай-болтай» играть»

Первые пять недель сезона КХЛ оказались богаты на сенсации, особенно в Западной конференции. Там буксуют фавориты первенства и самые богатые клубы лиги — московский ЦСКА и петербургский СКА. Питерцы идут вне зоны плей-офф по набранным очкам, а москвичи — по потерянным. Лидирует на Западе нижегородское «Торпедо», которое поразило хоккейную публику ещё год назад, когда при очень скромном бюджете уверенно вышло в плей-офф, демонстрируя яркий атакующий хоккей. В подобное редко кто играл в последние десятилетия, а главный тренер автозаводцев, легендарный советский хоккеист Игорь Ларионов, впервые работавший в КХЛ, постоянно декларировал идеи поставить яркий комбинационный стиль.

С его помощью «Торпедо» не только вышло в плей-офф, но и прошло во второй раунд, победив в серии из шести матчей московское «Динамо» (4:2). Не сбавила команда обороты и в новом сезоне — сейчас она идёт первой на Западе. Она больше года избегает длинных серий поражений, если не считать концовки прошлого регулярного чемпионата, когда уже обеспечила себе место в плей-офф и потеряла из-за травм нескольких лидеров. В минувшие выходные нижегородцы разгромили в гостях не менее успешно стартовавшее в сезоне московское «Динамо» со счётом 7:1.

При Ларионове раскрылось множество молодых хоккеистов, а также реанимировал карьеру несколько лет находившийся на спаде нападающий Алексей Кручинин. В интервью «Известиям» 32-летний хоккеист объяснил, за счёт чего держится «Торпедо», оценил влияние игры своего клуба на другие команды и объяснил, почему ему не интересно нынешнее положение ЦСКА и СКА.

— Как оцените свою форму после травмы?

— В последних матчах уже намного лучше. Ритм поймал, удалось даже гол забить. Поэтому чувствую себя лучше, но есть, куда расти. Будет только лучше.

— Как вы можете улучшить игру команды, которая и без вас оказалась в верхней части таблицы?

— Да у нас нет такого, что кто-то что-то должен улучшать. Мы все играем в один хоккей. Главное, чтобы команда выигрывала. Нет такого, что конкретно я что-то должен делать. Я просто должен помогать свои партнёрам по команде. Для этого и выхожу на лёд.

— В конце прошлого сезона и в начале нынешнего вы на довольно долгое время выбывали из-за травм. Нет ничего хронического?

— Нет, это разные травмы. И я бы не сказал, что они у меня затянулись. В прошлом сезоне в конце регулярного чемпионата и в плей-офф у меня планировалось восстановление в течение восьми недель, а я вышел на лёд через три с половиной недели. В нынешнем сезоне выбыл на три-четыре недели — и тоже вышел ровно через три недели. То есть и там, и там вернулся раньше срока благодаря нашим врачам и тренеру по физподготовке Андрею Емельянову, который помогал мне в реабилитации. Ему большое спасибо. Он сделал потрясающую работу.

— Когда «Торпедо» удачно провело первый месяц прошлого сезона, многие считали, что это эффект новизны того атакующего стиля игры, который ставил Игорь Ларионов. Весь чемпионат вам прогнозировали скорый спад, но он не случился. Сейчас многие тоже ждали проблем, но вы держите высокую планку. Как уже больше года удается не оправдывать скепсис публики?

— Хе-хе, это же такие... Как сказал один хороший спортсмен: «Ваши ожидания — ваши проблемы» (улыбается). Это же некоторые люди ждут, что с нами что-то произойдёт, что мы сбавим. А мы об этом не думаем. Мы знаем о нашей подготовке. Знаем, как мы работаем, как тренируемся и играем. Верим в себя и не ждём каких-то спадов или ещё чего-то. У нас большие цели, большие амбиции и большое желание играть в хоккей.

— Так ведь не бывает.

— Не бывает где? (смеётся).

— Не помню, чтобы в КХЛ одна команда больше года стабильно держала высокий уровень игры и результатов. Даже ЦСКА и СКА в эпоху "до потолка зарплат" такое не удавалось.

— Ну очень у нас очень опытный, умный и грамотный тренерский штаб. Весь персонал делает фантастическую работу для нас. И поэтому мы продолжаем играть. Для нас нет тут ничего удивительного.

— Вы можете вспомнить последнюю в своей карьере серию из трёх и более поражений подряд в КХЛ?

— Четыре раза подряд мы проиграли СКА в прошлом сезоне.

— Это плей-офф. А в регулярном чемпионате?

— Ну мы же в конце прошлого регулярного чемпионата, когда я был травмирован, проиграли, кажется, четыре последних матча. А так, если говорить о сериях, где я выходил на лёд, то уже не помню. Очень сложный вопрос какой-то. Я так далеко не заглядываю, сколько и когда проигрывал.

— Да и февральскую серию поражений в конце регулярки сложно приводить в пример —«Торпедо» уже обеспечило себе место в топ-4 плей-офф и кроме вас немало людей из-за травм потеряло.

— Ну да. Поэтому на самом деле даже не знаю, есть ли смысл вспоминать, что было тогда. Сейчас новый сезон, и мы не хотим проигрывать больше двух матчей.

— Есть ощущение, что соперники стали на вас по-другому настраиваться, как-то специально готовятся, придумывая, как нейтрализовать все комбинации «Торпедо»?

— Я думаю, что 100% уже готовятся по-серьёзному. Уже нет такого, что, как в прошлом году, когда все думали: «Проскочим их». Сейчас к нам серьёзно относятся, изучают и понимают, что это не шутки. Мы заставили другие команды уважать нас.

— В чём «Торпедо» надо прибавлять, чтобы продолжать побеждать при таком серьёзном отношении соперников?

— Ну это, получается, и есть двигатель прогресса. Они не стоят на месте и готовятся под нас. А когда нас перекрывают, мы думаем, как обойти их ловушки. Так и получается: они готовятся под нас, мы под них. Кто кого переигрывает, тот и выше. Никто не стоит на месте — все развиваются.

— А кажется, что вы только о своей игре думаете и ни под кого не подстраиваетесь.

— Ну мы же знаем, как против нас команды играют. Кто играет активно, кто выстраивается. И у нас тоже есть свои какие-то фишки, как эти системы обходить. Мы не выходим просто так «шалтай-болтай» играть.

— По вашим ощущениям, в КХЛ стало больше команд, которые пытаться брать с вас пример по части такого хоккея?

— Да-да. Больше команд стало чуть-чуть активней играть. Если, может быть, не так комбинационно, как мы, то даже в отборе они стараются не выстраиваться, а играть в более активную оборону. Поэтому да, есть изменения. Это чувствуется.

— С учётом того, что ваши главные конкуренты вверху таблицы сейчас ярославский «Локомотив» и московское «Динамо» — команды с иным, более системным хоккеем, принципиально их опередить?

— Да нет, у нас на самом деле нет какого-то одного соперника, в отношении которого мы смотрим и с ним отдельно соревнуемся. У нас есть большая цель, и мы будем к ней идти весь сезон. Поэтому там не важно уже будет, с кем играть.

— Шокированы тем, что казавшиеся вечными фаворитами Запада ЦСКА и СКА сейчас находятся на границе зоны плей-офф?

— Нет, не шокирован. Я особо не слежу, где они находятся. Где они находятся сейчас? (улыбается)

— Страшно произносить, где. На вас в плей-офф они пока не попадают.

— Ну я не слежу. Честно говоря, мы не особо смотрим в таблицу. Мы не концентрируемся на этом. Чемпионат только начался — не вижу смысла даже смотреть в таблицу. Мы не бьёмся кровь из носу за какое-то первое место. Мы концентрируемся на качестве игры.