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Инфекционист рассказал, чего ждать от тройной эпидемии вирусов

Инфекционист Поздняков: тридемия не подразумевает заражение сразу тремя вирусами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Этой осенью в России может начаться тридемия. Так эксперты называют тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса (COVID-19). Более подробно о том, что из себя представляет тридемия, а также об особенностях ее течения «Известиям» 18 октября рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков.

О возможности возникновения тридемии в этом сезоне накануне сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

«Действительно сейчас нас предупреждают о том, что в данном эпидсезоне (то есть в холодное время года) есть повышенный риск заражения гриппом, COVID-19, который включает разные новые штаммы, а также всплеск обычных респираторных инфекций. Под всплеском обычных респираторных инфекций понимают аденовирусную инфекцию, риновирусную инфекцию и другие вирусные инфекции», — рассказал Поздняков.

Однако, по ее словам, это не подразумевает того, что человек заразится одновременно тремя возбудителями — гриппом, коронавирусом и каким-либо респираторным вирусом.

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«Такое, конечно, возможно, но встречается редко, так как вирусы тоже конкурируют между собой за возможность присутствовать и размножаться в популяции людей. Соответственно, подразумевается, что люди будут чаще болеть гриппом, коронавирусом и различными ОРВИ», — отметил инфекционист.

При этом он обратил внимание, что сегодня COVID-19 очень похож на обезличенную респираторную инфекцию.

«Если коронавирус протекает как респираторная инфекция и не дает такой частоты осложнений, как это было два года назад, то с клинической точки зрения отличать его нецелесообразно, так как лечится заболевание исключительно симптоматически. Даже если у человека тяжелый коморбидный фон, будь то COVID-19 или респираторная инфекция, тактика лечения будет одинаковой. Если же пациент попадет в стационар, то врачи обследуют его и выявят возбудитель, чтобы понимать, каких последствий можно ожидать», — подчеркнул Поздянков.

С наступлением сезона гриппа, по его словам, ситуация несколько изменится, так как грипп — это не типичная респираторная инфекция, и протекает по-другому.

«Как правило, грипп начинается внезапно: первые симптомы можно определить с точностью до часа. У пациента сразу поднимается температура 37—38 градусов, иногда выше; интоксикация проявляется в виде выраженных головных болей, а также суставных и мышечных. Респираторные симптомы при гриппе отстают, появляются позже: кашель, реже насморк, возникает на вторые-третьи сутки. Обычно это сухой надсадный кашель, как при трахеите», — объяснил инфекционист.

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10 октября замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко рассказала, что пик заболеваемости гриппом ожидается традиционно в конце осени — начале зимы.

По словам специалиста, интенсивность сезонной эпидемии, как ожидается, будет умеренной. Во время активной циркуляции COVID-19 фиксировался сдвиг пиков активности других вирусов, однако с сезона 2021—2022 года возвращается привычная картина. Окончание циркуляции гриппа можно ожидать, по мнению Даниленко, в марте-апреле.

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