В НИИ гриппа дали прогноз по заболеваемости этой осенью
Замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко во вторник, 10 октября, рассказала, что пика заболеваемость гриппом достигнет традиционно в конце осени – начале зимы.
По ее словам, интенсивность сезонной эпидемии, как ожидается, будет умеренной, сообщает телеканал «Звезда». По словам специалиста, во время активной циркуляции COVID-19 фиксировался сдвиг пиков активности других вирусов, однако с сезона 2021–2022 года возвращается привычная картина. Окончание циркуляции гриппа можно ожидать, по словам специалиста, в марте-апреле.
Даниленко добавила, что в 2023 году ожидается циркуляция вирусов гриппа А (Н1 и Н3) и вируса гриппа В. Она подчеркнула, что в России выпускается количество препаратов, которым возможно охватить целевые показатели по вакцинации: 75% в группах риска и 60% всего населения.
Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России штатная, однако призвал прививаться, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее, 10 октября, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в этом сезоне, помимо коронавируса и вируса гриппа, будет циркулировать еще РС-вирус — респираторно-синцитиальный. По его словам, желательно обсудить с врачом все вопросы профилактики, отмечает RT.
В этот же день специалист Наталья Соколова в беседе с Life.ru посоветовала следить за питанием и позаботиться о повышении иммунитета, чтобы защитить организм от сезонных вирусов. По ее словам, стоит добавить в рацион больше цитрусовых или принимать пищевые добавки с витамином С. Также она посоветовала сократить количество жиров в рационе, но увеличить долю клетчатки, пишет НСН.
4 октября телеканал «Москва 24» сообщал, что почти 2 млн человек в Москве сделали прививку против гриппа. Для достижения достаточного охвата вакцинацией сделать прививку от гриппа должно не менее 60% населения города, или более 7 587 000 человек.
Накануне, 3 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) снизилась на 25% за период с 25 сентября по 1 октября. Также было выявлено снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией с 48% на прошлой неделе до 13,8% на этой.