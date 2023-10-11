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В НИИ гриппа дали прогноз по заболеваемости этой осенью

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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Замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко во вторник, 10 октября, рассказала, что пика заболеваемость гриппом достигнет традиционно в конце осени – начале зимы.

По ее словам, интенсивность сезонной эпидемии, как ожидается, будет умеренной, сообщает телеканал «Звезда». По словам специалиста, во время активной циркуляции COVID-19 фиксировался сдвиг пиков активности других вирусов, однако с сезона 2021–2022 года возвращается привычная картина. Окончание циркуляции гриппа можно ожидать, по словам специалиста, в марте-апреле.

Даниленко добавила, что в 2023 году ожидается циркуляция вирусов гриппа А (Н1 и Н3) и вируса гриппа В. Она подчеркнула, что в России выпускается количество препаратов, которым возможно охватить целевые показатели по вакцинации: 75% в группах риска и 60% всего населения.

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России штатная, однако призвал прививаться, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 10 октября, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в этом сезоне, помимо коронавируса и вируса гриппа, будет циркулировать еще РС-вирус — респираторно-синцитиальный. По его словам, желательно обсудить с врачом все вопросы профилактики, отмечает RT.

В этот же день специалист Наталья Соколова в беседе с Life.ru посоветовала следить за питанием и позаботиться о повышении иммунитета, чтобы защитить организм от сезонных вирусов. По ее словам, стоит добавить в рацион больше цитрусовых или принимать пищевые добавки с витамином С. Также она посоветовала сократить количество жиров в рационе, но увеличить долю клетчатки, пишет НСН.

4 октября телеканал «Москва 24» сообщал, что почти 2 млн человек в Москве сделали прививку против гриппа. Для достижения достаточного охвата вакцинацией сделать прививку от гриппа должно не менее 60% населения города, или более 7 587 000 человек.

Накануне, 3 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) снизилась на 25% за период с 25 сентября по 1 октября. Также было выявлено снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией с 48% на прошлой неделе до 13,8% на этой.

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