Эксперты оценили решение ЦБ доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

Центробанк (ЦБ) РФ 18 октября решил приостановить выпуск обновленной банкноты 1000 рублей и доработать ее дизайн. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал «Известиям», что у регулятора есть время для доработки банкноты, а существующих купюр достаточно и они имеют длительный срок хождения. По его словам, на проработку дизайна может уйти несколько месяцев.

По его словам, подготовка новых купюр, в частности, изменение их дизайна, — это длительный, трудоемкий и ответственный процесс.

«Нужно пройти несколько этапов согласования, прежде чем изобразить какой-либо объект на купюре. Например, нужно проверить, что на изображение не распространяются чьи-то авторские права. Есть пример: на купюре в 500 рублей изображен Соловецкий монастырь в Архангельской области. До модификации 2010 года на купюре не было куполов и крестов. За основу была взята фотография, когда монастырь еще не был восстановлен. В 2010 году Банк России обновил дизайн в соответствии с новым изображением, и на купюре появились и купола, и кресты православных церквей», — сказал Войлуков.

Он подчеркнул, что важно проверять, что для изображения на банкноте использовали новую фотографию и изображение, соответствующее действительности. Для этого эксперты должны посетить место, где находится достопримечательность, и проверить, как выглядят предлагаемые объекты для изображения на купюре, убедиться в правильности выбора.

Вице-президент Ассоциации банков России обратил внимание на то, что в Казани большое количество исторических храмов, которые ассоциируются с городом и могут его символизировать. И отметил, что специалистам необходимо согласовать изображение со всеми заинтересованными сторонами.

«Мне сложно сказать, были ли выполнены все необходимые процедуры, без излишней спешки. Но, к сожалению, как мы видим, получилась накладка. У ЦБ есть достаточно времени для доработки банкноты. Существующих купюр достаточно, они имеют длительный срок хождения. Они достаточно защищены, к тому же фальшивомонетчиков с каждым годом становится все меньше. Кроме того, требуется провести доработки банкоматов и кассового оборудования. Резюмируя, спешки в замене купюр нет», — сказал он.

Войлуков предположил, что на доработку купюры может уйти несколько месяцев, потому что речь идет не только о перерисовке изображения. В Центробанке также проверят, насколько хорошо и корректно оно будет печататься.

«Главное, что сейчас купюра уже презентована, значит, можно провести общественные обсуждения дизайна, консультации и согласовать его с большим количеством заинтересованных сторон», — добавил он.

В свою очередь, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также объяснил, что сроки доработки купюры будут полностью зависеть от установок регулятора и дальнейших этапов согласования. Однако, по его мнению, если сроки и будут сдвинуты, то несущественно.

В то же время, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Ходжа Кава считает, что остановка выпуска купюры в 1000 рублей не связана с вопросами в области денежно-кредитной политики ЦБ.

«Данное действие связано со снятием возможности провокации и социальной напряженности ввиду отсутствия креста на изображенном храме на купюре. Для регулятора не составит особого труда внести корректировки и выпустить новые купюры в короткие сроки», — отметил он.

При этом в Абсолют-банке считают, что если будет принято решение об изменении дизайна, то банкнота в широкое обращение выйдет не ранее, чем в IV квартале 2024 года.

Ранее, 16 октября, зампред Центробанка РФ Сергей Белов на пресс-конференции показал, как будут выглядеть новые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей образца 2023 года. Так, на тысячерублевой купюре будет размещено изображение знаковых мест Нижнего Новгорода. Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу.