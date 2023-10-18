Выросшие в автобусе грибы обнаружили в Подмосковье
Пассажиры одного из маршрутов Богородского округа Московской области обнаружили семейство грибов, пробивающихся из-под пола обычного рейсового автобуса. Фотографию необычного явления опубликовали в социальных сетях, сообщает интернет-издание «Богородские вести» в среду, 18 октября.
Насколько съедобными являются образцы и в каком именно автобусе они появились, не уточняется. Ситуацию с выросшими в транспортном средстве грибами прокомментировал биолог Александр Володихин.
«Для произрастания этого вида грибов в большей степени важны влажность и комфортные температуры. Попавшие с ветром, или занесенные пассажирами споры нашли комфортные условия в салоне автобуса», — пояснил специалист, его цитату приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».
При этом Володихин посоветовал воздержаться от употребления в пищу грибов, выросших в автобусе, из соображений безопасности.
Ранее в октябре «Известия» опубликовали фотографии грибов, за сбор которых грозит до девяти лет лишения свободы или штраф в размере 3 млн рублей.