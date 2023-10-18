Госдума приняла в II чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума 18 октября приняла во II чтении законопроект, предусматривающий отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Проект закона подготовил профильный комитет Госдумы по международным делам по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина. По его словам, отзыв ратификации отвечает интересам России и является ответом США, которые не ратифицировали договор.

Сенатор Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров сообщил «РИА Новости», что СФ рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября. Сенаторы поддержат документ, добавил он.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации был поднят президентом РФ Владимиром Путиным 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

До этого, 16 июня, Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент, подчеркнул российский лидер.

ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Он предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Отзыв ратификации, по разным оценкам, не означает начала испытаний, а скорее подстегивает гонку вооружений.