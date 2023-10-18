Эксперт дал советы по подготовке садового участка к зиме

Ландшафтный дизайнер и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий 18 октября рассказал «Известиям», как правильно подготовить садовый участок к зиме.

«Обязательно стоит очистить растения от мха, лишайника и старой коры — в них часто распространяются вредные бактерии. Отростки, растущие внутрь кроны, тоже стоит удалить. Также важно провести корректирующую обрезку слишком длинных ветвей с большим количеством листвы и плодов, так как из-за большой парусности дерево может не выдержать нагрузки и сломаться. Обрезать растения следует до начала заморозков, пока температура за окном не опустилась до –10 градусов», — рассказал Васецкий.

Следующий шаг, который назвал ландшафтный дизайнер, — побелка и опрыскивание деревьев. Он отметил, что многие считают, что наносить белую краску на деревья стоит осенью, чтобы защитить растения от вредоносных бактерий.

«Однако это не совсем верно. Красить деревья нужно для того, чтобы защитить их от наледи и голодных грызунов, которые часто любят полакомиться древесной корой. Кроме того, побелка защитит деревья от перепадов температур, приводящих к растрескиванию коры. Растения также необходимо опрыскать раствором. От бактерий защитят мочевина или медный купорос. Для борьбы с грибками и насекомыми лучше подойдут специальные препараты — фунгициды и инсектициды», — объяснил он.

Также специалист обратил внимание на то, что важно собрать опавшую листву. По его словам, вопреки распространенному мнению о том, листва является укрытием и защитой корневой системы, она больше вредит почве и растениям, нежели оказывает благоприятное воздействие.

«Во-первых, гниющие листья служат домом для различных бактерий, поэтому, если садовый участок страдает от микробов, с наступлением весны их станет только больше. Во-вторых, газон тоже будет портиться от обилия листьев, так как трава слишком сильно запреет и может заболеть», — отметил он.

Кроме того, как рассказал, Васецкий, если осень выдалась не слишком дождливой, важно насытить почву влагой самостоятельно. Растения продолжают потреблять воду в больших количествах вплоть до самых заморозков. Особенно это касается деревьев — чем оно старше, тем больше необходимо его поливать. Важно, чтобы вода не растекалась — для этого вокруг растения формируют вал радиусом 50–70 см.

«Укройте растения на зиму. Это базовое правило любого садовода. Необязательно укрывать все растения, но большинство из них, такие как розы, клематис, виноград и гортензии, нуждаются в утеплении на зиму. В начале корни растения укрывают еловым лапником, соломой или досками. При этом все лишние ветки стоит удалить. Далее растение укрывается вторым слоем — нетканевым материалом. Это поможет прихотливым растениям пережить морозную зиму», — подытожил ландшафтный дизайнер.

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