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Юрист назвала основания для изъятия дома и участка

Юрист Кудерко: дачу могут конфисковать за неиспользование участка и за загрязнение земли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У дачников могут конфисковать или продать с торгов их собственность, но для этого нужны веские основания. Об этом 24 мая рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

«Конфискация имущества — всегда действие безвозмездное, денежные средства от продажи имущества поступают в госсобственность», — напомнила эксперт.

По ее словам, конфискация, чаще всего, применяется в уголовном законодательстве как наказание за преступление, когда имущество было приобретено на нелегальные доходы. Сын купил родителям дачу, а позже выясняется, что он совершил экономическое преступление, в результате чего имущество, купленное на эти деньги, может быть конфисковано, привела пример юрист.

Второй вариант конфискации — продажа имущества с торгов за неуплату долга. В этом случае заводится дело о банкротстве для того, чтобы погасить долги собственника.

Третий вариант — систематические нарушения владельцем требования по охране земель и их загрязнение, например, свалка на участке, автомастерская или выращивание запрещенных растений.

Во втором и третьем вариантах после погашения долгов оставшаяся сумма от продажи собственности возвращается владельцу.

«Неиспользование участка также может быть наказуемо: в этом случае сельхозземля может быть изъята государством с выплатой компенсации», — сказала юрист.

Любое изъятие земли возможно только на основании судебного решения, напомнила Кудерко, а это довольно долгий процесс. Сначала идут обращения с иском к собственнику участка с требованием обязать его эксплуатировать землю по назначению или прекратить нарушения. Госорганы на основании этих обращений и жалоб или по собственной инициативе могут назначить проверку и потребовать устранить нарушения закона, а также привлечь к административному штрафу. Если после всех этих предупреждений собственник ничего не предпринимает, то дело доходит до изъятия.

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Лишиться земли гражданин может, если не освоил ее за три года или превратил в промплощадку

Ранее, 8 мая, эксперты напомнили о запретах при жарке шашлыка на даче. Разводить огонь на даче запрещается менее чем за 15 м до любого строения. Жарить шашлык на мангале можно не менее чем в 5 м от построек. Также, что сжигание мусора открытым способом разрешено в огороженной яме глубиной не менее 30 см, а закрытым способом — на расстоянии не менее 7,5 м до построек. Собственник дачи должен иметь средства пожаротушения.

29 апреля доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.

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