Эксперты напомнили о запретах при жарке шашлыка на даче

Разводить огонь на даче запрещается менее, чем за 15 м до любого строения. Жарить шашлык на мангале можно не менее чем в пяти м от построек, рассказали «Известиям» эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Также специалисты отметили, что сжигание мусора открытым способом разрешено в огороженной яме глубиной не менее 30 см, а закрытым способом — на расстоянии не менее 7,5 м до построек. Собственник дачи должен иметь средства пожаротушения.

«По закону, развести огонь на участке можно только в безветренную погоду. Жечь материалы, выделяющие вредные и опасные для жизни и здоровья человека вещества, например, резину — строго запрещено», — добавили в компании.

Также эксперты подготовили рекомендации для дачников, которые помогут избежать конфликтов с соседями по участку и наказаний за нарушение установленных законом правил ведения дачного хозяйства.

«Дачный участок не предназначен для разведения крупного рогатого скота, однако с прошлого года новым законом было разрешено разведение кроликов и кур для личных нужд, исключительно с соблюдением СанПиН и на земле с видами разрешенного использования земли (ВРИ): «Ведение личного подсобного хозяйства» (далее — ЛПХ)», — рассказали эксперты.

Помещения для содержания живности должны располагаться на расстоянии не менее четырех м до границы участка, подчеркнули специалисты.

По информации аналитиков, туалет (канализация, септик) должен быть установлен не менее чем в двух м до границы смежного земельного участка или дороги. Расстояние от туалета до соседнего дома не может быть менее 12 метров, до колодца или скважины — не менее восьми м. Сливать отходы жизнедеятельности в канавы запрещено законом. Собственникам дачных участков предписано систематически осуществлять откачку данных отходов, добавили в компании.

Также эксперты отметили, что вести строительство дома можно на участке со следующими ВРИ: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства. Построить дачу на земельном участке с ВРИ «Ведение огородничества» и «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» — нельзя. На такой земле разрешено возведение только хозпостроек для хранения инвентаря и урожая.

Данные о ВРИ своего участка можно посмотреть в выписке из ЕГРН, а также на сайте Росреестра — на публичной кадастровой карте. Санкции за использование земельного участка не по назначению могут применяться к собственнику как в виде штрафа в размере от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка (но не менее 10 тыс. рублей), так и в виде изъятия земли в пользу государства с выплатой компенсации. Незаконные постройки по решению суда подлежат сносу, сообщили эксперты.

«Собственнику дачи следует внимательно относиться к облагораживанию своего участка. Законом запрещена вырубка ценных пород деревьев на любом земельном участке без согласования с муниципалитетом. За спил таких насаждений, зачастую кажущихся обычными, владелец дачи может получить штраф. Министерство сельского хозяйства РФ относит к охраняемым породам деревьев, например, грушу, вишню, яблоню, дуб, отдельные виды берез, лиственницу и другие виды растений, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ведомства. За I квартал 2023 года рынок загородной недвижимости оживился, приобретение дач стало наиболее популярным трендом для жителей столицы. Растет доля покупателей, которые приобретают дачу впервые. Таких сделок около 20% из общего объема продаж данного сегмента. Именно дачникам-новичкам рекомендуем досконально изучить все особенности ведения дачного хозяйства в первую очередь», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

29 апреля доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.