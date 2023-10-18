В Курской области была пресечена попытка атаки ВСУ десятью БПЛА

Ночью 18 октября силами Минобороны России была пресечена попытка атаки киевского режима 10 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области отметил, что пострадавших и разрушений нет. Он призвал граждан не приближаться к обломкам и не трогать их, так как часто БПЛА имеют таймер самоликвидации и обезвредить их могут только саперы.

Ранее этой ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть БПЛА в небе над регионом. Он также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 15 октября, в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 20 беспилотников за ночь: 18 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.