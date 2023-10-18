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Российские заводы будут платить оборотные штрафы за превышение вредных выбросов

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Фото: ТАСС/Александр Манзюк
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Для промышленных предприятий введут оборотные штрафы за нарушение установленных квот по выбросам вредных веществ. Такие поправки в КоАП, разработанные Минприроды, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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В частности, если предприятие превысит до 10% квот на выбросы, оно получит штраф от 0,1 до 0,2% совокупного размера выручки за календарный год, но не менее 1 млн рублей. Далее штрафы будут расти пропорционально степени нарушения. Максимальные — от 4 до 5% выручки, но не менее 5 млн рублей (предусмотрены за несоблюдение более 75% квот).

Законопроект разработан по поручению президента России по результатам совещания с членами правительства при рассмотрении хода реализации федерального проекта «Чистый воздух», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды.

Это, как указали в ведомстве, позволит снизить на 20% выбросы в 12 крупных промышленных центрах к 2026 году, и в два раза — в 29 городах с высоким уровнем загрязнения к 2030 году.

«Это напрямую влияет на благополучие 13,2 млн человек», — считают в Минприроды.

Объемы штрафов сопоставимы с затратами предприятий на экологическую модернизацию. При этом устанавливается приоритет для предприятий в части снижения выбросов, подчеркнули в Минприроды.

Законопроект согласован с Минюстом, Минэком, Минпромторгом, Минфином, Росприроднадзором, Минстроем и Минэнерго. В случае их принятия поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, а оборотные штрафы — с 1 января 2027 года.

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