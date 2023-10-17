Системы отопления с начала года заменили более чем в тысяче домов в Москве
В Москве с начала 2023 года системы отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных жилых домов. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы по замене систем центрального отопления провели в рамках программы капремонта жилого фонда. Все работы стартовали после завершения отопительного сезона, их выполнили в установленный срок для обеспечения готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В ходе работ специалисты производят замену изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования, пишет RT. Рабочие использовали материалы отечественного производства: они отвечают всем требованиям надежности и долговечности, отмечает сайт kp.ru.
Бирюков добавил, что проводится комплексный ремонт инженерных систем. Это требуется для того, чтобы обеспечить их безаварийную и надежную работу зимой. После того как завершается процесс замены трубопроводов системы отопления, обязательно проводится ее опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации, сообщает телеканал «360».
10 октября сообщалось, что все системы теплоснабжения Москвы перевели на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке всё прошло штатно и в соответствии с установленными графиками, отмечает «Москва 24».
Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже в течение пяти дней, сообщает телеканал «Звезда».