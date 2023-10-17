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Системы отопления с начала года заменили более чем в тысяче домов в Москве

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В Москве с начала 2023 года системы отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных жилых домов. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы по замене систем центрального отопления провели в рамках программы капремонта жилого фонда. Все работы стартовали после завершения отопительного сезона, их выполнили в установленный срок для обеспечения готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ходе работ специалисты производят замену изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования, пишет RT. Рабочие использовали материалы отечественного производства: они отвечают всем требованиям надежности и долговечности, отмечает сайт kp.ru.

Бирюков добавил, что проводится комплексный ремонт инженерных систем. Это требуется для того, чтобы обеспечить их безаварийную и надежную работу зимой. После того как завершается процесс замены трубопроводов системы отопления, обязательно проводится ее опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации, сообщает телеканал «360».

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10 октября сообщалось, что все системы теплоснабжения Москвы перевели на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке всё прошло штатно и в соответствии с установленными графиками, отмечает «Москва 24».

Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже в течение пяти дней, сообщает телеканал «Звезда».

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