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Все системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил во вторник, 10 октября.

«Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке всё прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

В текущем году отопительный сезон в Москве стартовал значительно позже благодаря хорошей погоде в сентябре. К осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.

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2 октября научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что начиная с 6–7 октября погода в Москве будет холодной, температура опустится ниже нормы на 2 градуса. По его словам, с 7 октября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов в течение пяти дней как минимум, отмечает телеканал «360». В этой связи в столице могут включить отопление.

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