ООН выступила против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте

ООН выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом 17 октября на брифинге заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем подтвердить эти сообщения, но мы давно выступали против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте», — заявил Дюжаррик в ответ на просьбу журналиста ТАСС прокомментировать применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS с данным типом боеприпасов.

Ранее в этот день агентство AP со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Киев использовал американские баллистические ракеты большой дальности ATACMS с кассетной боевой частью. Уточняется, что из-за опасений США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией полученная Киевом версия ATACMS имеет меньшую дальность, чем максимальная в 300 км.

Позднее во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS. Он отметил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя. Тогда же стало известно, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.