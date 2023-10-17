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Эксперт объяснил рост деловой активности в производственном секторе РФ

Деловая активность в производственном секторе РФ растет: Чернов назвал причины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре 2023-го увеличился до 54,5 (в августе был равен 52,7), сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные S&P Global. Рост наблюдается седьмой месяц подряд. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям» 17 октября, что повлияло на такие показатели.

«В первую очередь на рост деловой активности в производственном секторе влияет процесс импортозамещения. Он требует значительного увеличения объемов промышленного производства, чтобы заменить импортную продукцию отечественной», — сказал эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что также растет деловая активность и в смежных с военно-промышленным комплексом (ВПК) отраслях, например, в металлургии или авиастроении. Кроме того, гражданское авиастроение тоже наращивает темпы роста.

«Сильный рост деловой активности был замечен в IT-отрасли и электронике на фоне эффекта низкой базы и активного форсирования программы импортозамещения. В сфере логистики приходится быстрыми темпами наращивать объемы перевозок для чего требуется увеличение транспортного парка, это также ведет к росту деловой активности в отраслях его изготовления (машиностроение, судостроение, вагоностроение, авиастроение)», — отметил он.

Чернов добавил, что в России также сохраняются высокие темпы строительства недвижимости благодаря продлению действия государственной программы льготной ипотеки до середины 2024 года, что поддерживает высокую деловую активность в строительном секторе.

«Полагаю, что деловая активность в производственном секторе сократит темпы роста, но продолжит увеличиваться до тех пор, пока полностью не будет завершена программа импортозамещения, а также пока не закончится активная фаза геополитического обострения в Восточной Европе», — заключил аналитик.

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Ранее, 13 октября, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в Бишкеке заявил, что Россия реализует все свои экономические планы. По его словам, в настоящее время ситуация в российской экономике устойчивая, ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам 2023 года — хороший результат. Глава государства уточнил, что структура экономики меняется, в связи с чем страна начинает сама производить многое из того, что раньше импортировалось.

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