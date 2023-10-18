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Эндокринолог назвала продукты с наибольшим содержанием витамина D

Эндокринолог Чепыгова: больше всего витамина D содержится в грибах шиитаке
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Кристина Чепыгова 18 октября рассказала «Известиям», какие продукты содержат наибольшее количество витамина D, и объяснила, можно ли за счет них покрыть суточную норму.

«Витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, необходимого для формирования крепких и здоровых костей. У людей старше 50 лет естественная выработка витамина D значительно снижается, что повышает риски развития остеопороза. Солнечный свет не всегда является надежным источником этого витамина, поэтому рекомендуется получать его дополнительно с пищей или добавками», — рассказала Чепыгова.

Она отметила, что очень немногие продукты, естественно, богаты витамином D. Среди них она назвала: грибы шиитаке сушеные (в 100 г продукта содержится 1600 МЕ витамина D), дикий лосось (600—1000 МЕ), сардины консервированные (300—600 МЕ), тунец консервированный (236 МЕ), искусственно выращенный лосось (100—250 МЕ), грибы шиитаке свежие (100 МЕ), яичный желток (20 МЕ).

При этом врач подчеркнула, что суточная норма потребления витамина D для взрослых старше 18 лет составляет от 1000 МЕ до 4000 МЕ. Для беременных и кормящих женщин — от 2000 МЕ до 4000 МЕ в сутки. При избыточной массе тела и наличии ожирения — до 10 000 МЕ в сутки. При подтвержденном дефиците витамина доза подбирается индивидуально.

«Восполнить потребность в витамине D одними лишь продуктами питания достаточно сложно и затратно, для этого понадобилось бы ежедневно съедать 300 г дикого лосося, либо 900 г консервированного тунца, либо более 100 куриных желтков. Поэтому эндокринолог рекомендует дополнительно принимать препараты витамина D, однако назначать их должен лечащий врач на основании лабораторных исследований», — подытожила Чепыгова.

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9 октября врач-терапевт клиники «Чайка» Тина Петровская рассказала, что мониторить уровень витамина D необходимо людям, у которых есть нарушения фосфорно-кальциевого обмена: женщинам в период постменопаузы, женщинам в период постменопаузы с остеопорозом, мужчинам и женщинам с остеопорозом, пациентам с патологиями почек и людям с ожирением.

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