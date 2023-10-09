Терапевт назвала категории людей для проверки уровня витамина D

Мониторить уровень витамина D необходимо людям, у которых есть нарушение фосфорно-кальциевого обмена: женщинам в период постменопаузы, женщинам в период постменопаузы с остеопорозом, мужчинам и женщинам с остеопорозом, пациентам с патологиями почек и людям с ожирением. Об этом врач-терапевт клиники «Чайка» Тина Петровская рассказала в понедельник, 9 октября.

По словам специалиста, насколько часто им следует проверять уровень витамина D, определяется в индивидуальном порядке в зависимости от того, какой лекарственный препарат используется, как быстро он восполняет дефицит и какая динамика по коррекции основного диагноза пациента.

Врач предупредила, что при хронических заболеваниях, например при нарушении фосфорно-кальциевого обмена и заболеваниях щитовидной железы, уровень витамина D может не подниматься или подниматься очень медленно. Петровская добавила, что в практике очень редки случаи, когда после грамотно подобранной терапии и при адекватном лечении основного диагноза его уровень не повышается.

Она добавила, что крайне редко бывает, что причиной проблем человека является нехватка именно этого витамина.

«Нужно ориентироваться в первую очередь на клиническую картину. Лечить цифры на бумажке — неверная тактика. Если человек хорошо себя чувствует, но витамин D у него на уровне 20 нг/мл, то ничего страшного не произойдет», — рассказала она в беседе с «Абзацем».

Специалист добавила, что не возражает относительно приема профилактических доз витамина D, но призвала не считать эту меру панацеей.

В свою очередь, нутрициолог, спортивный диетолог Мария Волынкина сообщила в беседе с «Москвой 24», что с наступлением осени в ежедневный рацион следует добавить продукты с высоким содержанием витамина С и клетчатки.

По словам специалиста, витамином С богаты финики, грейпфруты, апельсины, мандарины и тыква. Также для поддержания здоровья осенью стоит перейти с холодной пищи на теплые блюда, например супы и рагу с овощами, уточняет телеканал «360».

Накануне диетолог Ольга Редина рассказала, что калина обладает укрепляющими и противопростудными свойствами и полезна для людей с повышенным артериальным давлением. По словам врача, многие осенние ягоды, такие как клюква, брусника, облепиха и калина, приносят много пользы для организма. Однако последняя за счет большего количества витамина С обладает укрепляющими и противопростудными свойствами.