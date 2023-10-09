Реклама
Прямой эфир
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Мир
В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла
Мир
Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

Терапевт назвала категории людей для проверки уровня витамина D

Терапевт Петровская: людям с ожирением надо проверять уровень витамина D
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мониторить уровень витамина D необходимо людям, у которых есть нарушение фосфорно-кальциевого обмена: женщинам в период постменопаузы, женщинам в период постменопаузы с остеопорозом, мужчинам и женщинам с остеопорозом, пациентам с патологиями почек и людям с ожирением. Об этом врач-терапевт клиники «Чайка» Тина Петровская рассказала в понедельник, 9 октября.

По словам специалиста, насколько часто им следует проверять уровень витамина D, определяется в индивидуальном порядке в зависимости от того, какой лекарственный препарат используется, как быстро он восполняет дефицит и какая динамика по коррекции основного диагноза пациента.

Врач предупредила, что при хронических заболеваниях, например при нарушении фосфорно-кальциевого обмена и заболеваниях щитовидной железы, уровень витамина D может не подниматься или подниматься очень медленно. Петровская добавила, что в практике очень редки случаи, когда после грамотно подобранной терапии и при адекватном лечении основного диагноза его уровень не повышается.

Она добавила, что крайне редко бывает, что причиной проблем человека является нехватка именно этого витамина.

«Нужно ориентироваться в первую очередь на клиническую картину. Лечить цифры на бумажке — неверная тактика. Если человек хорошо себя чувствует, но витамин D у него на уровне 20 нг/мл, то ничего страшного не произойдет», — рассказала она в беседе с «Абзацем».

Специалист добавила, что не возражает относительно приема профилактических доз витамина D, но призвала не считать эту меру панацеей.

Опасное лукошко: какие ягоды могут нанести серьезный вред здоровью
Употребление некоторых может оказаться и вовсе смертельным

В свою очередь, нутрициолог, спортивный диетолог Мария Волынкина сообщила в беседе с «Москвой 24», что с наступлением осени в ежедневный рацион следует добавить продукты с высоким содержанием витамина С и клетчатки.

По словам специалиста, витамином С богаты финики, грейпфруты, апельсины, мандарины и тыква. Также для поддержания здоровья осенью стоит перейти с холодной пищи на теплые блюда, например супы и рагу с овощами, уточняет телеканал «360».

Накануне диетолог Ольга Редина рассказала, что калина обладает укрепляющими и противопростудными свойствами и полезна для людей с повышенным артериальным давлением. По словам врача, многие осенние ягоды, такие как клюква, брусника, облепиха и калина, приносят много пользы для организма. Однако последняя за счет большего количества витамина С обладает укрепляющими и противопростудными свойствами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023