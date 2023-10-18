Врач рассказала об опасных последствиях перенесенного коронавируса

С постковидным синдромом связан широкий спектр проблем со здоровьем, с которыми люди сталкиваются после перенесенного COVID-19. В частности, у некоторых людей повышается риск развития диабета, болезней сердца, тромбозов и других. Об этом «Известиям» 18 октября сообщила врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова.

«Большинство людей с COVID-19 выздоравливают в течение нескольких дней—недель после заражения. Поэтому, если по меньшей мере через четыре недели от начала заражения жалобы сохраняются, нужно заподозрить постковид-синдром», — рассказала Миронова.

По ее словам, чаще всего люди жалуются на длительно сохраняющиеся одышку и кашель, утомляемость, ускоренное сердцебиение, трудности с концентрацией внимания, снижение памяти. Обычно для терапии этих состояний необходима симптоматическая поддержка организма, пока он восстаналивается от нанесенных вирусом поражений.

«У некоторых людей, чаще у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, наблюдаются мультиорганные поражения (одновременно поражение почек, сердца, легких, кожи и/или мозга) или аутоиммунные состояния, симптомы которых сохраняются неделями, месяцами или даже годами после заболевания. В результате этого люди, перенесшие COVID-19, могут с большей вероятностью заболеть такими заболеваниями, как диабет, болезни сердца, тромбозы или неврологические заболевания», — добавила врач.

Она также отметила, что наиболее тяжело восстановление происходит у людей, лечение которых проводилось в реанимации, так как тяжесть заболевания и условия длительной неподвижности могут спровоцировать развитие серьезного осложнения — синдрома постинтенсивной терапии, при котором человеку порой приходится заново учиться дышать, ходить и выполнять обычные действия с огромным усилием.

Ранее в этот день издание kp.ru сообщало, что жительница Новосибирска уже долгое время страдает от постковидного синдрома — у нее появились осложнения с поджелудочной железой, однако врачи не могут поставить ей точный диагноз.

Комментируя данное сообщение, Миронова отметила, что хронические симптомы со стороны пищеварительной системы в рамках постковидного синдрома проявляются нечасто. Однако, в области поджелудочной железы располагается большое количество органов, которые могут маскироваться под «заболевания поджелудочной железы.

По ее словам, большинство исследователей склоняются к тому, что хронические боли в животе после перенесенной коронавирусной инфекцией связаны с изменениями в передаче сигналов между кишечником и мозгом (ось кишечник—мозг). В результате обычные движения кишечника, необходимые для переваривания пищи, воспринимаются как боль, неприятное ощущение, что может приводить к ограничению еды.

«К сожалению, специального теста, доказывающего это заболевание, нет, диагноз ставится клинически — на основании анализа врачом жалоб, истории заболевания. Такие боли могут потребовать лечение нейромодуляторами», — подчеркнула врач.

Также она обратила внимание, что события, происходящие после коронавирусной инфекции, не всегда характеризуются причинно-следственными связями, и в таких случаях важно не пропустить никак не связанные с постковидным синдромом, «органические», то есть видимые при визуализации, заболевания желудочно-кишечного тракта (при компьютерной томографии, эндоскопии, МРТ).

Ранее заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог, онколог, к.м.н. Ольга Алешина заявила, что наиболее уязвимой перед COVID-19 группой являются пациенты с онкогематологическими заболеваниями. Новые штаммы коронавируса для них могут быть гораздо более опасны, чем для других людей.