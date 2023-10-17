Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров
Мир
В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября
Мир
Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией
Мир
В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта

Основатель Amazon Безос обошел главу LVMH Арно в рейтинге миллиардеров

0
Фото: Global Look Press/Annegret Hilse/SVEN SIMON
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос обошел владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно в списке богатейших людей мира, заняв второе место.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние экс-главы Amazon с начала 2023 года выросло на $49,3 млрд, до $156 млрд. Арно же потерял $6,95 млрд, и теперь его состояние оценивается в $155 млрд.

Как отмечает Bloomberg, снижение состояния владельца LVMH говорит об уменьшении продаж предметов роскоши на фоне падения спроса со стороны «утомленных инфляцией американских потребителей».

На первой строке рейтинга BBI по-прежнему остается американский предприниматель Илон Маск. В этом году его состояние увеличилось на $96,8 млрд, поскольку акции Tesla выросли на 106%. Так, богатство Маска выросло до $234 млрд.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($124 млрд).

Как вам такое: ради чего стоит прочесть 900 страниц про Илона Маска
В новой биографии бизнесмена — ролевые игры с Эмбер Херд и мечта о дочери Сейлор Марс

Ранее, 3 октября, Маск также возглавил рейтинг четырехсот богатейших граждан США, ежегодно публикуемый журналом Forbes. Состояние Маска было оценено в $251 млрд, как и в 2022 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023