Основатель Amazon Безос обошел главу LVMH Арно в рейтинге миллиардеров

Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос обошел владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно в списке богатейших людей мира, заняв второе место.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние экс-главы Amazon с начала 2023 года выросло на $49,3 млрд, до $156 млрд. Арно же потерял $6,95 млрд, и теперь его состояние оценивается в $155 млрд.

Как отмечает Bloomberg, снижение состояния владельца LVMH говорит об уменьшении продаж предметов роскоши на фоне падения спроса со стороны «утомленных инфляцией американских потребителей».

На первой строке рейтинга BBI по-прежнему остается американский предприниматель Илон Маск. В этом году его состояние увеличилось на $96,8 млрд, поскольку акции Tesla выросли на 106%. Так, богатство Маска выросло до $234 млрд.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($124 млрд).

Ранее, 3 октября, Маск также возглавил рейтинг четырехсот богатейших граждан США, ежегодно публикуемый журналом Forbes. Состояние Маска было оценено в $251 млрд, как и в 2022 году.