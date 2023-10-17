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РФПИ и партнеры из КНР проинвестировали более чем в 40 проектов 750 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнеры из Китая проинвестировали 750 млрд рублей более чем в 40 проектов. Об этом 17 октября заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Российский фонд прямых инвестиций вмесите с китайскими партнерами проинвестировал более чем в 40 проектов 750 млрд рублей. Это проекты в различных сферах жизни, и оборот этих компаний уже превысил 3 трлн рублей», — сказал он.

Дмитриев обратил внимание на то, что ранее было объявлено о сельхозинвестиции КНР в Россию на Дальнем Востоке и создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности, которые составят свыше 100 млрд рублей. Он также уточнил, что большое внимание уделяется и инвестициям в инфраструктуру.

«Китайские инвесторы инвестируют в большое количество российских проектов. Эти инфраструктурные проекты затрагивают ежедневно жизнь около 25 млн россиян», — отметил Дмитриев и указал, что российские компании также инвестируют в КНР.

По его словам, фонд рассматривает несколько дальнейших направлений взаимных двусторонних вложений. Он уточнил, что они будут касаться здравоохранения и создания технопарков.

«Растет не только товарооборот в юанях и рублях, но и инвестиции в национальных валютах. Мы считаем, что будущее за инвестициями в национальных валютах, потому что это именно то, что позволит кратно нарастить существующие инвестиции. И фактически сделать так, чтобы наши инвестиции не зависели от других стран», — добавил Дмитриев.

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Накануне, 16 октября, перед поездкой президента РФ Владимира Путина в КНР в РФПИ сообщили, что совместно с одним из крупнейших холдингов Китая в сфере сельского хозяйства фонд инвестирует более 6 млрд рублей в строительство предприятия по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. В фонде подчеркнули, что эти и другие проекты призваны заложить основу для новых совместных инвестиций России и Китая в будущем.

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