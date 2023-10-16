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Россия и КНР запустят крупное сельхозпредприятие в Красноярском крае

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одним из крупнейших холдингов Китая в сфере сельского хозяйства инвестирует более 6 млрд рублей в строительство предприятия по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. Об этом 16 октября сообщил фонд в своем релизе.

«Совместные инвестиции будут направлены на строительство предприятия, которое станет первым маслоэкстракционным заводом в Восточной Сибири, оснащенным с применением передовых технологий и оборудования, что позволит значимо нарастить поставки сельскохозяйственной продукции на рынки Азии», — рассказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Завод с современным оборудованием и проектной мощностью более 330 тыс. т продукции в год будет построен и запущен в 2025–2026 годы в красноярском городе Назарово, указывается в сообщении РФПИ. На предприятии планируется ежегодно производить 140 тыс. т гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. т рапсового шрота и 2 тыс. т рапсового лецитина.

Запуск предприятия позволит развивать смежные сферы и заложит основу для дальнейших совместных инвестиций по другим проектам, а производимая им продукция будет обладать высоким экспортным потенциалом, отметил Дмитриев.

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Объявление о создании нового российского-китайского предприятия состоялось в преддверии визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17–18 октября пройдет третий международный форум «Один пояс — один путь».

Во время визита в Китай РФПИ объявил о ряде новых соглашений, в числе которых строительство крупного завода по переработке сельхозпродукции на Дальнем Востоке и создание фонда объемом более 100 млрд рублей для инвестиций в авиационную промышленность. В фонде подчеркнули, что эти и другие проекты призваны заложить основу для новых совместных инвестиций России и Китая в будущем.

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В прошлый четверг, 12 октября, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о планах РФ и Китая инвестировать в крупный проект по переработке сельхозпродукции на Дальнем Востоке, работа которого будет вестись совместно с крупнейшим китайским агрохолдингом.

Ранее, 12 сентября, в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин отметил, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Он указал, что развитие этого региона является приоритетом на весь XXI век. Так, по его словам, с 2014 года по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, а на Дальнем Востоке — 39%.

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