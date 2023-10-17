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РФПИ с партнерами из КНР создаст Фонд развития гражданской авиапромышленности

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о создании совместно с партнерами из КНР Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей. Об этом было объявлено в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, где 17–18 октября проходит международный форум «Один пояс — один путь».

Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах, отметили в пресс-службе РФПИ.

Помимо работы с авиационными проектами фонд также будет инвестировать средства в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных».

«Соглашение о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности является важным элементом расширения стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Благодаря фонду <…> российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавив, что инвестиции фонда будут также способствовать увеличению поставок российской гражданской авиационной продукции на китайский рынок.

Ближний Дальний Восток: на ВЭФ подписали соглашения на 3,8 трлн рублей
Какие регионы привлекли основные инвестиции и на что их направят

Во время визита президента РФ в Китай РФПИ объявил о ряде новых соглашений. Так, 16 октября в РФПИ сообщили, что совместно с одним из крупнейших холдингов Китая в сфере сельского хозяйства фонд инвестирует более 6 млрд рублей в строительство предприятия по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. В фонде подчеркнули, что эти и другие проекты призваны заложить основу для новых совместных инвестиций России и Китая в будущем.

Ранее, 12 сентября, в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин отметил, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Он указал, что развитие этого региона является приоритетом на весь XXI век. Так, по его словам, с 2014 года по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, а на Дальнем Востоке — 39%.

В тот же день глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов заявил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40%. По его словам, до сих пор страны не демонстрировали таких результатов. Кроме того, глава Института экономики и предпринимательства Наталья Назарова указала в беседе с «Известиями» на то, что особый интерес Китай проявляет к Дальнему Востоку, так как большинство прямых иностранных инвестиций идет именно в этот регион.

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