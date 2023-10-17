Ереван ожидает от Баку признания территориальной целостности Армении в рамках территории 29,8 тыс. кв. км. Об этом 17 октября заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян во время выступления в Европейском парламенте, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

«Армения признает территориальную целостность Азербайджана в размере 86,6 тыс. кв. км. Но президент Азербайджана [Ильхам Алиев] не ответил аналогичным образом. Недавно он заявил, что признает территориальную целостность Армении, но не уточнил, что речь идет о территории 29,8 тыс. кв. км», — сказал он.

По словам Пашиняна, азербайджанский лидер намеренно не называет точных цифр площади Армении, чтобы в будущем иметь возможность предъявить территориальные претензии.

При этом армянский премьер отметил, что между странами также должна быть произведена делимитация на основе карт Генерального штаба СССР. Пашинян сослался на сделанное в Гренаде заявление, в котором говорится, что Баку и Ереван «подчеркнули необходимость работы по делимитации границ на основании наиболее поздних карт» советского генштаба.

«[Карты] также должны стать основой для разведения сил, завершения работы над мирным соглашением и решения всех гуманитарных вопросов», — отметил премьер-министр Армении

По словам Пашиняна, подписание мирного договора возможно при соблюдении принципов мирного процесса уже до конца года. Он добавил, что Армения «готова пойти на упрощение процедур при открытии региональных транспортных коммуникаций», а также «обеспечить безопасность азербайджанских грузов и граждан на территории республики, рассчитывая на взаимность».

Ранее, 10 октября, Пашинян заявил, что есть предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. По его мнению, это значит, что это значит, что «в течение двух-трех месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%».

8 октября Алиев заявил о готовности Азербайджана работать над мирным соглашением с Арменией при участии Грузии. При этом азербайджанский лидер не исключил, что встреча с руководством Армении может состояться на территории Грузии.

5 октября премьер-министр Армении подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, Пашинян признал азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. 28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.