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Лавина помешала эвакуировать тело альпинистки Оленевой в Непале

Спасатели не смогли эвакуировать тело альпинистки Оленевой в Непале из-за снега
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Фото: Global Look Press/dreamtours
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Снежная лавина, сошедшая на месте падения российской альпинистки Надежды Оленевой во время восхождения в Непале, помешала спасателям эвакуировать ее тело. Об этом 17 октября сообщил «Известиям» атташе российского посольства в этой стране Александр Ивашев.

«На месте инцидента сошла лавина, в этой связи эвакуировать тело не получилось, так как оно оказалось под толстым слоем снега», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что эвакуация тела на данный момент невозможна.

В Федерации альпинизма России уточнили, что варианты дальнейших действий по поиску тела альпинистки прорабатываются спасателями, уточняет «Газета.Ru».

Оленева упала в расщелину при восхождении на пик восьмитысячника Дхаулагири в Непале, 14 октября сообщила газета The Himalayan Times. На гору высотой 8167 м девушка поднималась в составе группы, членами которой также являются Роман Абилдаев и Расим Кашапов.

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38-летняя альпинистка упала с высоты около 6680 м.

Двойная экспедиция была организована в честь 100-летия российского альпинизма и Министерства спорта России.

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