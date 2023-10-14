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Россиянка упала в расщелину при восхождении на пик в Непале

The Himalayan Times: россиянка упала в расщелину при восхождении на пик в Непале
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Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg
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Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на пик восьмитысячника Дхаулагири в Непале. Об этом в субботу, 14 октября, пишет газета The Himalayan Times со ссылкой на источники.

По данным издания, падение произошло примерно в 11:25 по местному времени (08:40 мск). На гору высотой 8167 м девушка поднималась в составе группы, членами которой также являются Роман Абилдаев и Расим Кашапов.

38-летняя альпинистка упала с высоты около 6680 м.

«Предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии», — рассказал газете директор компании Himalayan Guides Исвари Пауделя.

Вторая российская группа решила отправиться по юго-западной стене Чо-Ойю со стороны Непала. Двойная экспедиция была организована в честь 100-летия российского альпинизма и Министерства спорта России.

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