Россиянка упала в расщелину при восхождении на пик в Непале
Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на пик восьмитысячника Дхаулагири в Непале. Об этом в субботу, 14 октября, пишет газета The Himalayan Times со ссылкой на источники.
По данным издания, падение произошло примерно в 11:25 по местному времени (08:40 мск). На гору высотой 8167 м девушка поднималась в составе группы, членами которой также являются Роман Абилдаев и Расим Кашапов.
38-летняя альпинистка упала с высоты около 6680 м.
«Предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии», — рассказал газете директор компании Himalayan Guides Исвари Пауделя.
Вторая российская группа решила отправиться по юго-западной стене Чо-Ойю со стороны Непала. Двойная экспедиция была организована в честь 100-летия российского альпинизма и Министерства спорта России.
Ранее, 6 сентября, российский альпинист Дмитрий Головченко пропал в Пакистане при восхождении на горный массив Гашербрум IV. Его коллега Сергей Нилов пострадал и был госпитализирован с обморожением в больницу города Скарду в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан. На следующий день пакистанские СМИ заявили о смерти Головченко.