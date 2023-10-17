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Врач назвал способы снизить риск обострения заболеваний кожи осенью

Врач Иванов: горячий душ осенью может быть вреден для кожи
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Фото: TASS/dpa/Sina Schuldt
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Осенью многие люди сталкиваются с обострением кожных заболеваний: холодный воздух, ветер и резкие перепады температуры ослабляют защитный барьер и повышают риск развития воспалительного процесса. О том, как позаботиться о коже в холодное время года, «Известиям» 17 октября рассказал врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Среди факторов, которые делают кожу более уязвимой осенью, он назвал снижение влажности воздуха, недостаток витамина D на фоне нехватки солнечного света, резкие перепады температур, изменения в микрофлоре кожи.

«В сочетании с индивидуальными особенностями кожи, например генетическими или аутоиммунными нарушениями, воздействие неблагоприятных внешних факторов повышает вероятность ухудшения течения хронических кожных заболеваний: атопического дерматита, псориаза, розацеа и себорейного дерматита», — отметил Иванов.

Чтобы снизить риск обострений осенью, врач посоветовал уделять особое внимание ежедневному уходу. Регулярное увлажнение, по его словам, помогает восстановлению гидролипидного барьера кожи, делая ее менее подверженной сухости и раздражению.

«Не рекомендуется принимать слишком горячий душ или ванну, так как они способствуют тому, что кожное сало смывается с поверхности быстрее и его защитные свойства ослабевают. В солнечные дни, даже если температура воздуха невысокая, следует использовать аптечные солнцезащитные средства: они защищают кожу от ультрафиолетового излучения и снижают риск обезвоживания. В ветреную и морозную погоду за 15–20 минут до выхода из дома следует наносить на кожу питательный крем», — добавил Иванов.

Также он обратил внимание, что на здоровье кожи большое влияние оказывает рацион. Так, продукты, богатые антиоксидантами (цитрусовые, ягоды, зелень), помогают бороться с вредными свободными радикалами, предотвращая преждевременное разрушение клеточных мембран и раннее старение кожи. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, орехах и семенах льна, улучшают гидратацию кожи, делая ее более упругой. Белок в мясе, рыбе, яйцах и бобовых способствует производству коллагена, который также сохраняет кожу упругой и здоровой.

«Чтобы снизить риск обезвоживания, важно употреблять достаточное количество воды: для людей без хронических сердечно-сосудистых заболеваний и патологий мочевыделительной системы норма составляет от 1,5 л в сутки», — подытожил специалист.

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