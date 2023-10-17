Два человека погибли в результате ДТП с возгоранием в Москве

Два человека погибли в результате ДТП в Соловьином проезде в Москве. Об этом сообщил 17 октября источник «Известий».

Как рассказал очевидец, автомобиль, несущийся со скоростью около 120 км в час, чуть не сбил его на пешеходном переходе в Соловьином проезде. Через 200 м лихач влетел в другую машину, и оба автомобиля загорелись.

Возгорание оперативно ликвидировали.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, спасатели деблокируют людей, которые находятся в автомобиле. Пока не известно, есть ли еще пострадавшие и в каком они состоянии.

В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы уточнили, что ДТП с последующим возгоранием автомобилей Kia и Toyota произошло в районе дома 2.

«В результате дорожной аварии водитель и пассажир Kia скончались», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В этот же день три автомобиля столкнулись на Одоевском шоссе в Туле. Травмы получили два человека, их доставили в больницу. По словам очевидцев, водитель автомобиля Honda следовал в направлении улицы М. Жукова. В этот момент из Балтийского переулка выезжала машина Lada. Водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении иномарке. В результате столкновения был задет третий автомобиль.