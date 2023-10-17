Два человека пострадали в массовой аварии в Туле

Три автомобиля столкнулись на Одоевском шоссе в Туле утром 17 октября. Травмы получили два человека.

По данным очевидцев, водитель автомобиля Honda следовал в направлении улицы М. Жукова. В этот момент из Балтийского переулка выезжала машина Lada. Водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении иномарке. ТСН24 уточняет, что в результате столкновения был задет третий автомобиль.

Травмы получили два человека, они доставлены в больницу. Из-за последствий ДТП на Одоевском шоссе скопилась пробка.

За неделю с 9 по 15 октября в Тульской области произошло 39 аварий, в которых травмы получили 45 человек. 44 водителя задержаны в пьяном состоянии.

В Забайкальском крае два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Чита — Хабаровск. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и отправил автомобиль в кювет, где машина перевернулась.