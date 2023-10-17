Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Амур» в Забайкалье

В результате аварии на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае два человека погибли, еще один пострадавший госпитализирован. Об этом 17 октября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в 1:40 (19:40 мск 16 октября) в Чернышевском районе, на 315-м км дороги Чита — Хабаровск. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и отправил автомобиль в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП погибли два человека, еще один находится под наблюдением врачей.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Ранее, 16 октября, в подмосковных Мытищах пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла на Волковском шоссе в районе деревни Бородино.