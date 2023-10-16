В Мытищах пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В подмосковных Мытищах пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса. Об этом 16 октября сообщает источник «Известий».
«Рейсовый автобус и микроавтобус столкнулись на Волковском шоссе в районе деревни Бородино. Пострадали пять человек», — сказал собеседник.
В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее в этот день, 16 октября, в Астраханской области в ДТП с участием двух автомобилей погибли три человека, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2170 во время обгона совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard.