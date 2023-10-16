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Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Три человека погибли и пятеро госпитализированы после ДТП под Астраханью

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Фото: МВД РФ
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В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием двух автомобилей в Астраханской области три человека погибли, пятеро были госпитализированы. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

Инцидент произошел на трассе Астрахань – Волгоград в Ахтубинском районе Астраханской области в 10:00 по местному времени (09:00 мск). По предварительным данным ведомства, легковой автомобиль ВАЗ-2170 во время обгона совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard.

В результате происшествия водитель и два пассажира ВАЗ-2170 скончались. Четыре человека, находившиеся в минивэне, а также один пассажир легковой машины госпитализированы с опасными для жизни травмами.

На данный момент полицейские уточняют обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших устанавливаются.

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16 октября произошла авария с участием туристического автобуса в Хасанском районе Приморского края на автодороге Раздольное – Хасан. Два пассажира погибли. По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги.

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