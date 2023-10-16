Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет, в результате погибли два человека. Об этом 16 октября сообщает краевое министерство ГО и ЧС.

«На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров», — говорится в Telegarm-канале ведомства.

Согласно данным источника «Известий», автобус был заказной с китайскими номерами. Инцидент произошел в районе Барабашского сельского поселения.

По словам собеседника, среди пострадавших есть зажатые. Кроме того, шесть человек с переломами самостоятельно добрались до Славянской станции скорой помощи.

Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сказал в беседе с ТАСС, что, по предварительной информации, все пассажиры автобуса — россияне, а водитель — гражданин КНР.

Ранее в этот день в Москве на улице Профсоюзной произошла авария, виновником которой стал таксист. Его машина совершила столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем BMW. В результате ДТП 26-летнюю пассажирку такси госпитализировали.