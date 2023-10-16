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В Москве на Профсоюзной улице водитель такси столкнулся с BMW

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В Москве произошло ДТП на улице Профсоюзной, виновником которого стал водитель автомобиля такси. Как сообщили 16 октября в прокуратуре столицы, таксист совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем BMW.

«В результате дорожной аварии 26-летняя пассажирка такси доставлена в медицинское учреждение», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы держит на контроле установление всех обстоятельств аварии.

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Ранее, 14 октября, дептранс столицы сообщил о столкновении двух автомобилей на проспекте Мира, в результате чего один из них загорелся. Отмечалось, что ДТП произошло в районе дома № 104. По данным МЧС РФ, в стоящий с включенными аварийными сигналами в левой полосе легковой автомобиль влетел внедорожник. Легковушка вспыхнула из-за взрыва топливного бака. Пожар удалось ликвидировать за 8 минут. Водитель автомобиля успел самостоятельно выбраться из загоревшейся машины через пассажирскую дверь.

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