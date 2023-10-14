Автомобиль загорелся в результате ДТП на проспекте Мира в Москве

На проспекте Мира в Москве произошло столкновение двух автомобилей, один из них загорелся. Об этом 14 октября сообщает дептранс столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что ДТП произошло в районе дома № 104. На место выехали оперативные службы города.

Движение в сторону центра затруднено, добавили там.

В ГУ МВД по столице уточнили, что авария случилась около 22:20. По информации ведомства, это был наезд на стоящее транспортное средство, вследствие чего и загорелся один из двух автомобилей. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Подробности устанавливаются.

По данным МЧС РФ, в стоящий на аварийках в левой полосе легковой автомобиль влетел внедорожник. Легковушка вспыхнула из-за взрыва топливного бака. Пожар был полностью ликвидирован за 8 минут шестью огнеборцами и двумя единицами техники МЧС.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места ДТП. Судя по кадрам, машину к данному моменту потушили, она получила значительные повреждения.

Ранее в этот день на МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. Уточнялось, что авария произошла в районе развязки с Боровским шоссе.