Chery представила мощный кроссовер c запасом хода 1300 км

На выставке Chery Technology Day в Китае прошла премьера нового гибридного кроссовера Fengyun T9. Он является разновидностью кроссоверов Chery Tiggo 9/Jaecoo8, которые появятся в России в следующем году, передает корреспондент «Известий» Евгений Багдасаров во вторник, 17 октября.



От бензиновых машин T9 отличается глухой передней частью без решетки радиатора. Автомобиль габаритами 4820×1930×1710 мм оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора 1,5, синхронных электродвигателей и 3-ступенчатой трансмиссии. Кроссовер будет представлен как в передне-, так и в полноприводном варианте. Первый, мощностью 224 л.с., способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 c. На чистой электротяге он проезжает 160 км, а суммарный запас хода достигает 1321 км. Полноприводная версия мощнее и динамичнее — 462 л.с. и 4,9 с до «сотни», но уступает в дальнобойности: 150 км на электротяге и 1100 км суммарно.

Ранее имя Fengyun («Туча») носил лифтбек А11, теперь его возродили для гибридного семейства, в которое помимо T9 войдут более крупный и дорогой кроссовер T11 и седан A9. Кроме того, Chery планирует развивать линейку гибридных машин и в России.

17 октября «Известиям» рассказали в пресс-службе аналитического агентства «Автостат», какие автомобильные новинки от китайских производителей появятся в России. Так, по данным агентства, в октябре в РФ запланирован старт продаж китайского седана Livan S6 Pro, российского пикапа Sollers ST6 и китайских кроссовера Haima 8S и компакт-вэна Haima 7X.

До конца осени планируется появление ряда китайских марок — кроссовера Changan UNI-K iDD, мини-вэна Forthing M7 (обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO e+), а также обновленных EXEED LX и VX, Geely Atlas второго поколения, а в ноябре-декабре — рестайлингового Geely Emgrand.