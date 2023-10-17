Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества с Казахстаном в проектах «Пояса и пути»

Китай и Казахстан должны объединить усилия для воплощения проектов инициативы «Один пояс ― один путь». Об этом 17 октября сообщает председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

«КНР и Казахстан должны усилить сотрудничество, сообща добиваться еще более плодотворных результатов в реализации (проектов. ― Ред.) «Пояса и пути», ― заявил Си Цзиньпин в эфире Центрального телевидения Китая.

Председатель КНР отметил, что динамичное и стабильное развитие отношений между Китаем и Казахстаном благоприятно отразится на благосостоянии региона. Также Си Цзиньпин добавил, что соседствующим государствам важно поддерживать и укреплять добрососедские связи, невзирая на политическую обстановку на международной арене.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

Ранним утром 17 октября президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь» и проведет ряд двусторонних встреч.

Во вторник у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. Об этом ранее сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.